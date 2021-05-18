Видео удара молнии в крест на куполе Исаакиевского собора опубликовали в Сети

В Петербурге молния попала в крест на куполе Исаакиевского собора. Фото: instagram.com/sergeysuxov

В Санкт-Петербурге молния ударила прямиком в крест, расположенный на куполе Исаакиевского собора. Эффектную видеозапись опубликовал в своем Instagram блогер Сергей Сухов. Мужчина находился в отеле с видом напротив памятника архитектуры.

- Погоди те-ка! Такая погода Петербургу очень к лицу, - коротко прокомментировал красоту небес блогер.

Напомним, в Северной столице на протяжении двух часов бушевал ливень с грозой и ветром, порывы которого достигали 17 м/с. По данным на 22:00, спасатели МЧС выезжали на ЧП 57 раз. Чаще всего стихия валила деревья и кровлю. Пострадало 14 автомобилей и 2 человека. Фото и видео происшествий «Комсомолка» собрала в отдельном материале.