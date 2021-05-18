Спасатели МЧС за 6 часов потушили пожар в доме Басевича в Санкт-Петербурге

Пожарные потушили огонь в доме Басевича. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели МЧС спустя почти 6 часов нелегкой работы потушили мощный пожар, вспыхнувший на верхних этажах дома Басевича в Санкт-Петербурге. Напомним, очевидцы заметили горящую верхушку заброшенного здания в 17:54. Сотрудники МЧС оперативно прибыли место, перекрыли улицу и присвоили пожару повышенный ранг сложности – огонь в итоге охватил 200 квадратных метров. Информацию свидетелей об обрушении перекрытий спасатели не подтверждают.

- Выгорела обстановка капитально-ремонтируемого здания на площади 200 «квадратов». В 18:48 ранг пожара повысили до 1-БИС. В 20:11 произошла локализация, а в 20:27 – отказ № 1 БИС. В 23:35 огонь полностью потушили. Сведения о пострадавших не поступали, Пожар ликвидировали 32 человека при помощи 7 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Градозащитники уже подозревают, что дело в поджоге. Официальных причин происшествия нет. Депутат ЗакСа Борис Вишневский пишет в своем Telegram-канале, что дом якобы выгодно снести Борису Эйфману для строительства апартаментов артистам своего театра.