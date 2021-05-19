Директора Эрмитажа, Петергофа и Царского Села назвали размер своей зарплаты

Стала известна среднемесячная зарплата директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минкультуры РФ раскрыли среднемесячную заработную плату руководителей и заместителей подведомственных учреждений в 2020 году. Абсолютным лидером по Санкт-Петербургу стал директор Эрмитажа. Михаил Пиотровский получает в месяц примерно 987 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что его официальный доход за год составил 11,8 млн рублей.

- Среднемесячная зарплата заместителя гендиректора Эрмитажа по научной работе Георгия Вилинбахова составляет 786 793 рубля. Замгендиректора по финансово-плановой работе, Марины Антиповой, - 706 208 рубля. Главный бухгалтер Елена Миронова получает 609 782 рубля, - сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Средняя зарплата директора Царского Села Ольги Таратыновой достигает 490 тысяч рублей, руководителя Петергофа Елены Кальницкой – 568 тысяч рублей. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев обычно получал в месяц в 2020 году 646 тысяч рублей.