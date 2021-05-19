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Происшествия19 мая 2021 0:49

Жители Луги остались без света из-за аварии на электросетях во время урагана

Дорожники убирают поваленные в городе деревья, а бригады «Ленэнерго» восстанавливают электроснабжение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Луге частично отключилось электричество во время урагана.

В Луге частично отключилось электричество во время урагана.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Луге в Ленобласти произошла авария на электросетях. В итоге без света осталась часть жителей города, а также нескольких близлежащих поселков. На месте вовсю трудятся аварийные бригады «Ленэнерго». Прогнозы оптимистичные. Главное, что из людей никто не пострадал.

- Сотрудники компании уже проводят работы по восстановлению электроснабжения. В данный момент работают четыре бригады. Дорожники также убирают упавшие деревья, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Кроме этого свет восстанавливают в отдельных местах Кингисеппского, Всеволожского и Волховского районов.

О последствиях непогоды в Санкт-Петербурге «КП» рассказывала отдельно. Ветер валил деревья, рвал электропровода, рушил балкону, сносил кровлю и так далее. Пострадали два человека. Зато хотя бы молнии радовали глаз!

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