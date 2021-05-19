Росприроднадзор объяснил мутные разводы на Неве возле Литейного моста

В Петербурге заметили мутные разводы на Неве. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Петербуржцы пожаловались на мутные коричневые разводы на Неве возле Литейного моста. Специалисты Росприроднадзора выехали на набережную Кутузова и подтвердили слова очевидцев. Инспекторы выяснили, что загрязненные стоки попадали в реку из выпуска, принадлежащего городскому «Водоканалу». Через этот трубопровод поступают в реку поверхностные и инфильтрационные воды с селитебных зон и автомагистралей. Причина происшествия, кажется, очевидна.

- Всего в данном месте канализуются стоки 70 абонентов. В момент осмотра напротив места сброса промышленные альпинисты мыли фасад здания. Разводы на акватории могут быть следствием проводимых работ по благоустройству, - передает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Инспекторы внесут представление в адрес «Водоканала», предупредив о том, чтобы компания впредь не допускала загрязнение природы.