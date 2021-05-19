Последние новости в Санкт-Петербурге на 19 мая 2021 года: Разрушительные последствия урагана

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости в Санкт-Петербурге – в этот раз на утро среды, 19 мая 2021 года. Безусловно, минувший день запомнился мощным ливнем с ураганным ветром и грозой. Поначалу все казалось безобидно, молнии красиво блистали на небе и зацепили купол Исаакиевского собора. Но через некоторое время в городе выпала почти тройная норма осадков, особенно не повезло югу и центру. Ветер валил деревья, рвал провода, крушил слабо закрепленные конструкции. Пострадали два человека – бабушка и внучка при обрушении крыши фуд-корта. А 30 бригад «Водоканала» ликвидировали ночью различные локальные подтопления.

«КП» продолжает погружаться в новые правила езды на электросамокатах в Петербурге. Сервисы аренды не скрывают, что будут бороться с нарушителями скоростного режима радикальными методами – вносить телефон пользователя в черный список и блокировать его в приложении.

Ни дня без потасовок – в этот раз в Северной столице подрались активист «СтопХама» и… девушка-водитель. Дама припарковала свою «ласточку» на тротуаре, за что получила наклейку на лобовое стекло от волонтера. Девушка вспылила и неожиданно прописала хук своему обидчику. Активист тут же дал ей по лицу в ответ. Пользователи Сети разделились в оценке поступка парня.

Добавим, что в Петербурге продали 458 магазинов «Дикси». Купил их ритейлер «Магнит». При этом, вероятно, магазины продолжат работать под старым брендом, просто частично изменится их «начинка».