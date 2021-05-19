30 аварийных бригад спасали Петербург от последствия ливня 18 мая

30 аварийных бригад спасали Петербург от подтопления после ливня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне вечером 18 мая 2021 года на Санкт-Петербург обрушился мощный ливень с угрожающей грозой, молнии которой сверкали по всему небу и , казалось, будто максимально близко к домам. За время дождя выпало осадков более чем 2,5 раза больше нормы. С последствиями подтопления боролись 30 аварийных бригад.

- Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Невском районе – 19,46 мм за 20 минут. В Петроградском районе интенсивность дождя составила – 18 мм за 20 минут. В Пушкинском районе – 16 мм за 20 минут. Это рекордные показатели этой весны, - рассказали в "Водоканале".

Компания направила по заявкам, а также особо затопляемым улицам спецтехнику для откачки воды. Одна из них - Парашютная, которая находится на контроле "Водоканала".

Также в компании отметили, что на участках дорог, которые были модернизированы после прошлых ливней, затоплений нет.