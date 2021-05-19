Петербуржцы пожаловались на выключенный Вечный огонь в Егоровском сквере

Петербуржец пожаловался на потушенный Вечный огонь в Егоровском сквере Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на выключенный Вечный огонь в Егоровском сквере на проспекте Ветеранов. В среду, 19 мая 2021 года, в социальной сети появилась запить от одного из горожан, который рассказал, что заметил потушенный огонь и не знает, специально его выключили или кто-то потушил.

- В Егоровском сквере на проспекте Ветеранов у воинского захоронения погас Вечный огонь. Недавно тут были съемки телевидения и губернатор, огонь горел, - рассказал очевидец.

Местный житель решил, что огонь отключили специально, либо его кто-то потушил, но никто на это не реагирует.

- Огонь уже гас ранее, его затушили снежками, но тогда это вызвало резонанс, а сейчас всем наплевать, - расстроился очевидец.