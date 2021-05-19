Жара и грозы будут в Петербурге 19 мая

Грозы и жара ждут Петербург 19 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычно жаркая погода, установившаяся во второй половине месяца в Санкт-Петербурге, явно компенсирует долгую и холодную весну. Так, в среду, 19 мая 2021 года, в Северной столице вновь температура воздуха прогреется до 26 градусов, за городом и того выше. Летний зной периодически будут сбивать дожди и грозы, но в какой половине дня их ожидать, пока скачать сложно.

- Метеорологические условия в Северной столице будет определять центральная часть циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозой, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в городе на Неве ожидается 24-26-градусная жара, по Ленинградской области 24-29 градусов, а на западе региона попрохладнее - 18-23 градусов выше нуля.

Ветер теплый, юго-восточный до 5-10 метров в секунду, во время грозы может усилиться.

Добавим, что за ливень, прошедший накануне, в городе выпало 72% месячной нормы осадков.