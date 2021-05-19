Две фуры столкнулись на внешнем кольце КАД в Петербурге

Две фуры столкнулись на КАД в Петербурге ночью 19 мая Фото: принтскрин видео.

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла жесткая авария. В ночь на среду, 19 мая 2021 года, на внешней стороне трассы столкнулись два грузовика. Один из них перевозил цистерну с надписью "огнеопасно". Благо, пожар после аварии не вспыхнул. О ДТП в социальной сети рассказал очевидец.

- Ночью произошла жесткая авария с грузовиками на 74-км внешней стороны КАД, - написал свидетель аварии.

Обе машины пострадали сильно. На протяжении нескольких метров на дороге рассыпаны осколки кабин, одну из фур развернуло на 180 градусов от удара.

По всей видимости, авария произошла в то время, когда кольцевая трасса была пуста, так как при том, как разворачивало грузовики, больше никого не задело.

О состоянии водителей на данный момент ничего не сообщается. На месте ЧП работали спасатели и дорожная полиция.