Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области 19 мая

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти ночью 19 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение в регионе 19 мая 2021 года. Спасатели предупреждают, что погода сильно ухудшится. Несмотря на 29-градусную жару, которая ожидается в области к полудню, всю последующую ночь будут господствовать дожди и грозы с сильным ветром.

- В первой половине ночи 19 мая на западе области местами сохранятся грозы с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Также синоптики предупреждают, что на область опустится туман. Начиная с 01:50 часов пелена окутает западную часть региона. Ожидается видимость менее 500 метров.

Напомним, что днем в области 24-29 градусов тепла, на западе региона около 18-23 градусов.