В Петербурге очистят от граффити все ларьки и рекламные конструкции

Вице-губернатор Петербурга поручил очистить от граффити торговые точки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уличным уборщикам Санкт-Петербурга предстоит большая борьба с граффити. Им предстоит очистить все ларьки и рекламные конструкции от граффити и незаконной рекламы. Такое поручение дал вице-губернатор Николай Бондаренка после рабочего объезда города 18 мая 2021 года. Он отметил, что этому вопросу надо уделить особое внимание.

- Несмотря на то, что основная часть весенних работ по уборке завершена, станции метрополитена всегда являются точками притяжения для горожан и гостей города, а потому содержание этих участков требует усиленных мер ежедневно. Поручение распространяется не только на проинспектированные два районы, но и на все остальные, - отметил Бондаренко.

Накануне вице-губернатор проверял Калининский и Красногвардейский районы. В первом он оценил работу садовников, которые активно высаживают цветы и косят газоны.

Подобные выезды Бондаренко будет совершать до конца мая.