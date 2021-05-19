Задержан один из нападавших на салон красоты в Мурино / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция задержала одного из нападавших на салон красоты в Мурино. Стрельба произошла вечером 15 мая 2021 года в помещении на бульваре Менделеева. Известно, что трое парней в медицинских масках ворвались в салон, начали стрелять и бить администратора.

- Трое неизвестных в медицинских масках вошли в салон красоты и избили руками 20-летнего мужчину-администратора. Кроме того, один из неизвестных произвел выстрел из неустановленного оружия, после чего нападавшие с места происшествия скрылись, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. 18 мая у дома 8 по переулку Вахрушева во Всеволожске был задержан подозреваемый - 19-летний уроженец города Надым, проживающий в Петербурге. Его сообщников все еще ищут.

Причина нападения пока что неизвестна. Им грозит до 7 лет тюрьмы.