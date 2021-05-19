Депутаты ЗакСа поздравили губернатора Санкт-Петербурга с юбилеем

Александр Беглов отмечает 65-летний юбилей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

19 мая губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову исполняется 65 лет. С юбилеем главу Северной столицы уже поздравили депутаты городского Законодательного собрания.

- От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно поздравляю вас с юбилеем! Всю свою жизнь Вы посвятили служению России и ее гражданам. Высокопрофессиональный строитель и архитектор, опытный руководитель, видный государственный деятель, Вы внесли огромный вклад в возрождение Отечества, укрепление его благополучия и стабильности, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, что накануне юбилея, 18 мая, Александр Беглов, «За большой вклад в социально экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу», был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

«Комсомольская правда» также выражает наилучшие пожелания и поздравляет главу Северной столицы с днем рождения!