Штукатурка исторического дома обрушилась на машину на Каменоостровском проспекте в Петербурге

Куски фасада обвалились на машину на Каменноостровском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжают рушиться исторические здания. В среду, 19 мая 2021 года, жители города рассказали в социальных сетях о том, что обвалилась штукатурка с Доходного дома Лазаревой, расположенного в доме 27 по Каменноостровскому проспекту в Петроградском районе города.

- Опять обрушение штукатурки, теперь на машину такси, - сообщили очевидцы.

Благо, никто из людей не пострадал, а насколько сильно "досталось" машине не сообщается.

Нынешнее здание на Каменноостровском проспекте было построено в 1910-1912 годах. В 2001 году дом был внесен в список КГИОП объектов, имеющих историческую и культурную ценность.

Напомним, что в течение весны в Петербурге много где обвалилась штукатурка или куски фасада. Так, на Московском проспекте часть лепнины упала прямо на голову двухлетнему мальчику. А на Невском проспекте от падения кусков от фасада пострадал мужчина.