Глава Комитета по строительству Петербурга заработал за год 163 млн рублей

Игорь Креславский заработал за год почти 163 миллиона рублей. Фото: gov.spb.ru

18 мая Комитет по строительству Санкт-Петербурга опубликовал на сайте Смольного сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Согласно представленной декларации, глава ведомства Игорь Креславский, заработал за год 162,8 миллиона рублей.

Глава Комитета по строительству задекларировал земельный участок площадью 1110 кв.метров, а также дом площадью 210,8 кв.метров, две квартиры и одно нежилое здание. При этом у Креславского оказались доли в двух участках в Испании, водит глава Комитета по строительству Mercedes-Benz S63 AMG.

Супруга Креславского за прошедший год заработала 52,5 млн рублей, задекларировала три доли в трех квартирах и две квартиры, принадлежащие непосредственно ей. Общий доход у Креславских составил более 200 млн рублей.