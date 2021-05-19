В МЧС подвели итоги непогоды в Петербурге

14 машин пострадали во время шторма. Фото: vk.com/spb_today

В петербургском управлении МЧС подвели итоги непогоды, обрушившейся на город вечером 18 мая. Сильный ветер ломал деревья и рушил кровли, а ливень превращал дороги в реки. Увы, не обошлось без пострадавших.

- В результате падения элемента кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей пострадали четыре человека. Двое из них, 68-летняя женщина и 10-летний ребенок отправлены в больницу. Еще два человека: юноша и 29-летняя женщина осмотрены медиками, направлены на амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Всего спасателям пришлось совершить 61 выезд. В 30 случаях пришлось убирать упавшие деревья, в 12 – на устранять угрозу падения (или падение) элементов кровли и слабо закрепленных конструкций.

Также спасатели помогали коммунальным службам при потопах в домах, устраняли обрывы проводов и последствия падения светофоров. Три раза в Петербурге осыпались балконы.

Из-за падения деревьев и конструкций повреждения получили 14 автомобилей.