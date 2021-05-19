Петербурженка отказалась от иска на 400 тысяч рублей к Боткинской больнице

Жительница Петербурга отозвала иск к Боткинской больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 19 мая суд прекратил производство по иску пациентки к больнице имени Боткина, петербурженка сама отозвала иск, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

- Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску Натальи Цараковой к СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им С.П. Боткина» и Наале Джугелия о взыскании компенсации морального вреда, - говорится в сообщении.

Бывшая пациентка хотела взыскать с Боткинской больницы 400 тысяч рублей, однако сама отозвала иск год спустя. При этом в производстве все еще находится встречный иск от ЛОР-врача к пациентке о защите чести, достоинства, деловой репутации. Врач хочет взыскать с нее 250 тысяч рублей.