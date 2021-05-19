Количество пострадавших во время шторма В Петербурге выросло до четырех человек

Сильный ветер повалил в Петербурге 30 деревьев. Фото: vk.com/spb_today

Количество пострадавших от непогоды в Петербурге возросло до четырех человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, где подвели итоги обрушившегося на город шторма. Ранее сообщалось, что травмы получили два человека.

- В результате падения элемента кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей пострадали четыре человека. Двое из них, 68-летняя женщина и 10-летний ребенок отправлены в больницу, - информирует пресс-служба петербургского МЧС.

Еще два человека: юноша в возрасте 18 лет и 29-летняя женщина, были отправлены на амбулаторное лечение после осмотра медиками.

А всего за вечер 18 мая пожарно-спасательные подразделения петербургского управления МЧС совершили 61 выезд на ликвидацию последствий разгула стихии. Было повалено 30 деревьев, 15 раз приходилось убирать сломанные конструкции и сорванную кровлю. В результате шторма разбиты 14 автомобилей.

А в МЧС предупреждают о новой грозе, которая обрушится на Петербург 19 мая.