Судьбой Конюшенного ведомства еще раз обеспокоились депутаты ЗакСа

Судьбу Конюшенного ведомства предлагают решить на общественных слушаниях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заксобрание Петербурга утвердило запрос депутата Бориса Вишневского к губернатору, в котором говорится о проведении публичных слушаний о судьбе Конюшенного ведомства. Парламентарии считают, что такой важный для города объект нельзя отдавать кому попало.

- Несколько лет спасали здание ведомства от превращения в элитный жилой комплекс. После длительной борьбы здание было возвращено городу и с тех пор идут споры что же дальше там должно быть. Последнее публичное обсуждение состоялось четыре года назад. Сейчас рассматривается вариант аренды по программе «рубль за метр» под общественное питание. Но это один из самых значимых памятников! - отметил сам депутат Вишневский.

Он призвал сначала определить, что по мнению жителей Петербурга должно находиться в Конюшенном ведомстве - музей, выставочный комплекс или что-то еще - а уж потом говорить об инвестпроектах.

- Это не десятки и сотни миллиардов рублей, восстановить это здание. Посильная сумма для города, - отметил депутат.