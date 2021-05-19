Более 160 деревьев упало на дороги и тротуары в Петербурге во время грозы 18 мая

Дорожники убрали с петербургских дорог 20 деревьев, упавших во время грозы 18 мая Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Дорожные и садово-парковые службы Санкт-Петербурга с утра 19 мая 2021 года убирают город, пострадавший во время грозы, прошедшей накануне вечером. За ливень в Северной столице выпало 72 процентов месячной нормы осадков, а ветер достигал 18-20 метров в секунду. Серьезно досталось городским деревьям.

- В дежурную службу поступили сообщения о 161 упавших на проезжую часть и тротуары деревьях. Больше всего – 14 деревьев упало в Приморском районе, 4 – в Выборгском, по одному в Невском и Кировском, - рассказали в комитете по благоустройству города.

Сейчас дороги и тротуары от деревьев очищены. Работники служб приступили к распилу деревьев и вывозу. Однако поваленных ураганом деревьев намного больше. Так, например, сильно пострадали дворы на Сестрорецкой улице и Ланском шоссе.

Также были получены 44 заявки от граждан об обнаруженных открытых люках. Скопление воды на проезжей части наблюдалось на Выборгской и Ушаковской набережных, Приморском проспекте и улице Александра Матросова в Павловске.