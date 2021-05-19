Депутаты одобрили ограничение продажи алкоголя в Петербурге во время ЕВРО-2020

Продавать пиво в стеклянной таре разрешат только в барах и ресторанах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили в первом чтении законопроект об ограничении продажи алкоголя во время проведения футбольного чемпионата Европы. Речь идет о напитках в стеклянной таре, продаваемой в розничных магазинах вблизи арены и фан-зон.

- Запрет на розницу в стекле за исключением продаж пива, пивных напитков, сидра, медовухи и т.п. в организациях общественного питания. Ограничение действует за день до мачта и в день игры, - отметил представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков, вносивший законопроект на рассмотрение.

В список точек, которых коснется закон, попали 70 магазинов. При этом полностью продавать алкоголь им не запрещается. Напитки в пластиковой таре или жестяных банках реализовывать можно свободно. Это - требование безопасности от УЕФА и по федеральным нормативам, оно необходимо, чтобы разгоряченные болельщики не пошли в рукопашную с бутылками в руках.

Как и где конкретно будет действовать ограничение, можно прочитать в материале «Комсомолки».