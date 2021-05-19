Умер человек, попавший под пресс в ТРЦ «Галерея»

Рабочего ТРЦ Галерея насмерть придавило прессом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

19 мая в Мариинской больнице Петербурга умер гражданин Узбекистана, попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» около месяца назад. Об этом сообщает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

- 21 апреля в 11:29 из ТРЦ «Галерея» со множественными травмами был доставлен мужчина 1971 года рождения. Причины травмирования - попал под пресс, - говорится в телефонограмме из Мариинской больницы.

Известно, что при поступлении в стационар у мигранта были диагностированы множественные переломы обеих ног, причем как голеней, так и берцовых костей. Пресс фактически раздавил брюшную полость и повредил внутренние органы.

Несмотря на тяжелейшие травмы у пострадавшего, врачи месяц пытались спасти ему жизнь, но 19 мая в 04:25 пациент умер.

Теперь обстоятельствами смертельного инцидента занимаются правоохранительные органы. Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам проверки.