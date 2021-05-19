Более 780 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 19 мая

Рост числа новых заболевших коронавирусом продолжается в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова заметили увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом. Так, на 19 мая 2021 года в городе зафиксировано 784 новых случая. Это на 1,6 процентов больше, чем днем ранее. Динамика роста распространения инфекции наблюдается с начала мая.

- За все время пандемии в Петербурге заболели 429 701 человек. Умерли 13 881 (+37 за последние сутки), выздоровели 393 109 (+1427 выписаны накануне), - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 19 мая 2021 года / Фото:Яндекс

По информации Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 суточное количество больных коронавирусом резко выросло на 251,88% по сравнению с прошлым вторником. За этот же период увеличилось количество госпитализаций – на 5,39%. Число выздоровевших увеличилось почти на 406%, с 204 человек до 1 032.

В Ленинградской области ситуация следующая: за все время заражены – 44 159 (+88 за сутки), умерли – 1329(+12), выздоровели 41 367 (+85).