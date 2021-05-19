В комнате доходного дома Урвича нашли останки двоих людей

Пожар в коммуналке на Большом проспекте П.С. произошел 28 апреля. Спустя три недели в комнате нашли человеческие останки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

18 мая в одной из комнат доходного дома Урвича на Большом проспекте П.С. в Санкт-Петербурге обнаружены фрагменты двух тел, предположительно, это жертвы большого пожара, который здесь был недели назад. О страшной находке «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Старший дознаватель при осмотре места происшествия в одной из комнат обнаружил фрагменты двух тел, предположительно, отца и дочери, - сообщил источник.

Известно, что комната, в которой нашли останки, принадлежит 64-летнему погибшему мужчине, его погибшая 41-летняя дочь там не проживает и лишь навещала отца время от времени.

Фрагменты тел отправлены в морг для установления причины смерти.

Напомним, пожар в коммунальной квартире доходного дома Урвича произошел 28 апреля 2021 года, причина возгорания – взрыв газовой колонки.