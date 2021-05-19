МЧС предупреждает о новом шторме в Петербурге

МЧС предупреждает о непогоде в Петербурге 19 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург едва оправился от вчерашней непогоды, а местное управление МЧС уже предупреждает о новом шторме, который надвигается на город. Спасатели сообщают о ливне, грозе и сильном ветре, которые ожидаются к вечеру.

- 19 мая в Санкт-Петербурге также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 20 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны! -сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что в результате вчерашнего удара стихии пострадали четыре человека, было разбито 14 автомобилей. От резких порывов ветра упали 160 деревьев. На Петербург выпало более 70% месячной нормы осадков. Спасатели выезжали на вызовы 61 раз.