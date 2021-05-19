ЗакС Петербурга одобрил маркировку кандидатов- «иноагентов» на выборах

Депутаты одобрили изменения в избирательный закон Петербурга. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили в первом и втором чтениях изменения в правила выборов в городской парламент. В них, в частности, прописана маркировка кандидатов - «иноагентов». А также прочие нормативы.

- ЗакС принял поправки к закону о выборах депутатов. Главное в них: - в общегородской части партийных списков теперь должно быть не менее 3 и не более 5 кандидатов (ранее было от 1 до 5). В партийном списке должно быть не более 25% кандидатов, не являющихся членами партии (ранее было не более 50%). Это делается для того, чтобы уменьшить возможность привлечения в партийные списки общественных и политических активистов, - сообщает в соцсетях депутат Борис Вишневский.

Третье изменение: вводится маркировка кандидатов-«иноагентов», то есть людях, имеющих данный статус. Это касается и кандидатов, связанных с «иноагентами». Теперь это необходимо прописывать крупным шрифтом в агитационных материалах.