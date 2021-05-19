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Происшествия19 мая 2021 13:01

Пожилая петербурженка потеряла 1,5 млн рублей, пытаясь купить акции «Газпрома»

Мошенники уговаривали потерпевшую месяц
Максим КОТЕРМАН
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Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку на 1,5 млн рублей.

Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку на 1,5 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

18 мая в полицию обратилась 83-летняя жительница Петербурга, которая оказалась обманута мошенниками. Они обещали продать ей акции компании «Газпром», а сами увели у потерпевшей 1,5 миллиона рублей и оборвали все связи, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

- Потерпевшей почти месяц звонила неизвестная, представлявшаяся сотрудницей компании, название которой заявитель не запомнила, осуществляющей продажу акций «Газпром». Введя в заблуждение заявителя, злоумышленница уговорила приобрести акции, - поделился источник.

В результате пенсионерка перечислила через терминал по двум телефонным номерам 1 425 000 рублей. После этого мошенники оборвали все связи.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц и в особо крупном размере, что наказывается лишением свободы сроком до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.

Криминал