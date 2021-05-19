51 пункт тестирования на коронавирус для участников ПМЭФ откроют в Петербурге

Участников ПМЭФ протестируют на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

51 пункт тестирования на коронавирус для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) откроется в Северной столице. Об этом заявил «медицинский» вице-губернатор города Олег Эргашев.

- Чтобы упростить процедуру проверки на вирус, мы открываем специализированные пункты ПЦР-тестирования. Узнать их просто - они оформлены в едином стиле и обозначены логотипами ПМЭФ-2021. Результаты тестов будут действительны в течении всего мероприятия, - отметил Эргашев.

Пункты появятся в Эспофоруме, на Московском вокзале, в аэропорту и гостиницах. При положительном тесте на коронавирус участников форума отвезут в больницу. Для этого рядом будут дежурить бригады скорой помощи. Предусмотрены и места изоляции в пансионатах. Уже имеющих готовый тест с собой, проверка не коснется.

Что касается организаторов ПМЭФ, в том числе обслуживающий персонал, то все они были вакцинированы в обязательном порядке.