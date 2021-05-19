Родители тяжелобольного ребенка отсудили у Комитета здравоохранения Петербурга расходы на лекарства

Суд обязал Комздрав оплатить лекарство для тяжелобольного ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга будет обязан возместить родителям тяжелобольного ребенка расходы на лекарства, которые ведомство не предоставило, а также компенсировать моральный вред. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

- Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербуржцев, поданного в интересах их несовершеннолетнего сына, 2018 года рождения, к Комитету по здравоохранению о признании действий ведомства незаконными, взыскании расходов на приобретение лекарственных препаратов, компенсации морального вреда, - говорится в сообщении.

Ребенок имеет врожденное заболевание – муковисцидоз, при котором больному необходим препарат «Пульмозин». Однако Комитет по здравоохранению лекарства предоставлять отказался, родителям пришлось покупать их самим.

Суд взыскал с ведомства 38 500 рублей в уплату расходов на препарат, а также 15 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.