Редких летучих мышей заметили у жилых домов на севере Петербурга

Краснокнижных летучих мышей заметили в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге начали замечать летучих мышей. В среду, 19 мая 2021 года, на одном из домов в жилом комплексе на Парнасе появилась одна из представительниц крылатых "кровососов". Мышь, повисла вниз головой на одной из перил парадной и скалила зубы, когда к ней приближались люди.

- Вот такая прелесть появилась у нас в жилом комплексе, - рассказали местные жители.

Увидев людей, крылатая хищница начала скалиться Фото: СОЦСЕТИ

Еще одну летучую мышь нашли у окон своей квартиры жители дома 65 на улице Королева, тоже на севере города. Они предполагают, что животное жило в вентиляции. Специалисты, с которыми они связались, рассказали, что это северный кожанок - летучая мышь занесена в Красную книгу Петербурга и встретить ее большая редкость.

Тем временем, пользователи встретили новость о летучих мышах с циничным юмором, предложив крылатых вакцинировать от коронавируса, а также намекнув, что появление мышей - третья волна пандемии.