Стал известно, кого насмерть раздавило прессом в ТРЦ «Галерея»

Полиция проверяет ЧП с гибелью рабочего в ТРЦ "Галерея". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

19 мая в полицию Петербурга поступило сообщение из Мариинской больницы, где умер мужчина, пострадавший в ТРЦ «Галерея» еще в конце апреля. Человек получил тяжелейшие травмы в результате воздействия пресса. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, но тщетно. Погибшим оказался трудовой мигрант

- 21 апреля с многочисленными травмами, сдавлением брюшной полости, переломами обеих ног доставлен гражданин Узбекистана 1971 года рождения, проживающий на Лиговском проспекте. По информации службы скорой помощи, попал под пресс в ТРЦ «Галерея», - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, речь идет о прессе для бытового мусора, в частности бумаги и картона, которые используются в торговых центрах. Причиной трагедии стало небрежное обращение с техникой, в результате чего трудовой мигрант получил серьезнейшие травмы. К сожалению, спасти мужчину не удалось и раним утром 19 мая он скончался.

Сейчас проверку по факту смертельного инцидента проводят правоохранительные органы Петербурга.