На время строительства станции метро "Горный институт" в Петербурге изменили движение автобусов

Движение автобусов изменили на Васильевском острове из-за строительства метро Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге изменили движение автобусов на Васильевском острове - в объезд месту, где строиться станция метро "Большой проспект", также известную как "Горный институт". В среду, 19 мая 2021 года, Смольный пояснил, что это временная схема для наземного транспорта введена, чтобы сократить время пассажиров.

- Временная схема организации дорожного движения на участке Большого проспекта Васильевского острова от 22-23 линий до улицы Детской – на нем открыто движение для автобусов № 1, 7, 128, 151, 152. Ранее общественный транспорт следовал по Среднему проспекту, что добавляло к времени нахождения в пути лишние 10-13 минут, - пояснили в Смольном.

Что касается троллейбусов, то их движение пока что в этом районе восстановить невозможно, так как идет строительство подземки. Они вернутся на маршруты после того, как станция будет введена в эксплуатацию. Запланированное время - конец 2024 года.