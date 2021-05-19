Первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавруса открылся в Петербурге

В Петербурге открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открылся первый пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать круглосуточно. Расположился он в районе Малой Охты на проспекте Шаумяна в одной из городских поликлиник. Свою первую ночь пункт отработал уже 19 мая 2021 года.

- Пункт вакцинации в поликлиническом отделении № 10 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 17", проспект Шаумяна, дом 51 переведен в круглосуточный режим, - сообщили в комитете по здравоохранению.

В первую же ночь пункт принял первых пациентов, желающих получить вакцину. С 20:00 до 08:00 часов были привиты пять человек. Будут ли по городу открыты новые круглосуточные пункты вакцинации, пока не сообщается.

Сейчас в Петербурге привиться можно в одном из более чем 130 пунктов вакцинации, которые открыты в медучреждениях, а также торговых центрах, на стадионах. За все время привились более 626 тысяч человек.