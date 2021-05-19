СК возбудил уголовное дело из-за обрушения козырька кафе у «Пионерской»

Обрушение части крыши кафе стало уголовным делом. Фото: vk.com/spb_today

Управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по факту обрушения козырька кафе у метро «Пионерская», в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент произошел во время грозы 18 мая.

- Ответственные лица из числа сотрудников коммерческой организации ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние административного здания, в результате чего вечером произошло обрушение фрагментов козырька здания, - говорится в сообщении.

Женщина и 10-летняя девочка получили повреждения средней степени тяжести и были госпитализированы, еще двоих пострадавших отправили лечиться амбулаторно.

Дело заведено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.