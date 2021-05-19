ЗакС окончательно принял законопроект об ограничении продажи алкоголя во время ЕВРО-2020 в Петербурге

Пиво в стеклянной таре будут продавать только в кафе, барах и ресторанах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Законопроект об ограничении продажи алкоголя во время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге одобрен во всех трех чтениях в ЗакСе города. Теперь он уйдет на подпись губернатору Александру Беглову. Об этом сообщает корреспондент «КП-Петербург».

- Запрет на розницу в стекле за исключением продаж пива, пивных напитков, сидра, медовухи и т.п. в организациях общественного питания. Ограничение действует за день до матча и в день игры, - уточнил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

В парламенте также отметили, что запрет на продажу алкоголя в стекле предусмотрен регламентом УЕФА, его постараются ввести до конца мая. Стоит уточнить, что речь не идет о полном запрете продажи алкоголя - это остается возможным в пластиковой или жестяной таре.

Ранее в связи с законопроектом председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что «коли наметили ЕВРО, то регламент УЕФА обязательно надо соблюдать».

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