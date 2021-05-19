Синоптики пообещали 30-градусную жару в Ленобласти 20 мая

30-градусную жару и грозы обещают синоптики в Ленобласти 20 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отметки на термометрах в Ленинградской области продолжают ползти вверх. Синоптики пообещали, что 20 мая 2021 года в регионе наступит 30-градусная жара. Освежаться жителям помогут грозы и ливни, которые будут сопровождаться градом. В это время ветер снова усилится до штормового.

- В ночь на 20 мая в области пройдут кратковременные дожди. В начале ночи в большинстве районов будут грозы с ливнем и градом. Днем также стоит ждать грозы. Разброс по температуре будет большой: на западе 15-20 градусов, на западе 21-26 градусов, а местами до плюс 30, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу, 21 мая пройдет без дождей, но с сильным ветром до 15-17 метров в секунду. Грозы вернутся в область снова 22 мая.