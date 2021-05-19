Петербуржец устроил в своей квартире подпольное производство оружия

Подпольное производство оружия нашли в Приморском районе Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

18 мая сотрудники управления угрозыска Главка вместе с коллегами из Росгвардии задержали петербуржца, который организовал в своей квартире производство оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе проведения обыска в его квартире полицейские обнаружили кустарное и слесарное оборудование, используемое для изготовления оружия. Кроме того, изъяты несколько пистолетов, сотни патронов, порох, а также около 1,6 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Указывается, что все оружие, которое было изъято полицией, имело явные признаки модернизации и пригодно для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.