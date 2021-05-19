Более 30 тысяч сеансов раскуплено на «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге

В этом году в акции «Ночь музеев» принимают участие более 80 музеев, библиотек, концертных площадок, галерей и других мест. Фото: предоставлено организаторами акции

В Санкт-Петербурге продали более 30 тысяч сеансов на «Ночь музеев». Об этом рассказала куратор акции Наталия Яблонская на пресс-конференции 19 мая. Правда, из-за пандемии, добавила она, вместо единого билета в этом году, который позволял попасть во все музеи города, ввели билеты по сеансам.

- В прежние годы система продажи единого билета позволяла посчитать уникального посетителя. Сейчас, когда продаем билеты по сеансам, мы не можем сказать, сколько конкретно людей их купят. Уже раскупили более 30 тысяч сеансов, - отметила Наталия Яблонская.

Полностью выкуплены сеансы в таких местах, как: Зоопарк, Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды», Музей мостов, Музей А.В. Суворова, Музей Академии художеств, ЦПКиО им. Кирова, Музей космонавтики и ракетной техники, Музей печати, Пушкинский дом, Пожарно-техническая выставка им. Б. И. Кончаева, Музей метро, Музей-квартира И. Бродского, Нарвские триумфальные ворота, Литературный музей ХХ век, ГМЗ «Петергоф» ( «Государевы потехи»/«Дом игральных карт»).

Напомним, акция «Ночь музеев» пройдет с 22 по 23 мая в обычном формате.