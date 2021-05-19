Врачи рассказали о состоянии женщины, на которую рухнул козырек кафе в Петербурге во время грозы

Врачи раскрыли состояние пожилой пациентки, на которую в Петербурге упал козырек кафе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

67-летняя петербурженка, пострадавшая во время грозы вечером 18 мая 2021 года в Санкт-Петербурге, находится в Елизаветинской больнице. Из-за ливня и штормового ветра на женщину, которая была вместе с внучкой, обрушился козырек кафе на проспекте Испытателей, под которым они прятались от дождя.

- Сейчас она в тяжелом, но стабильном состоянии, - пишут "Невские новости" со ссылкой на больницу.

В среду, 19 мая, следственный комитет города возбудил уголовное дело после этого случая. Кроме пенсионерки с внучкой, девочка тоже попала в больницу, пострадали еще два человека: 17-летний юноша и 28-летняя женщина. Оба получили легкие травмы, поэтому после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Дело заведено по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Виновным может грозить до шести лет тюрьмы.