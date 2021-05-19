Жители Кингисеппа попали под крупный град с ливнем

В Кингисеппе прошел крупный град с ливнем. Фото: СОЦСЕТИ

В Кингисеппском районе Ленобласти прошел ливень с крупным градом к вечеру 19 мая. Местные жители старались прятаться в укрытиях и лишний раз не соваться на улицу из-за угрозу получить десятки гематом.

Ледяные шарики размером со сливу. Фото: СОЦСЕТИ

- Вот у нас сегодня случился град. Больше пятирублевой монеты размером. Вот, все бело, как булыжники, по лобовому стеклу, ужас! – рассказывает один из очевидцев в сообществе «Спрашивай Кингисепп» во «Вконтакте».

Скоро подобная стихия может прийти в Петербург. Фото: yandex.ru/pogoda

Не исключено, что подобная непогода доберется и до Санкт-Петербурга. Сейчас, на 19:00, стихия гуляет возле Соснового Бора. Спасатели МЧС выпустили очередное штормовое предупреждение и сообщили о дождях, грозах и усилении ветра до 20 м/с. В центре города уже закрыли все парки – существует угроза поваленных деревьев.