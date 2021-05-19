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Общество19 мая 2021 20:01

Жители Красногвардейского района Петербурга пожаловались на горячие батареи в +30

Коммунальщики объяснили это промывкой систем теплоснабжения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в жару внезапно включили батареи в доме на улице Громова.

В Петербурге в жару внезапно включили батареи в доме на улице Громова.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Красногвардейском районе жители одного из домов на улице Громова пожаловались на внезапно включившееся отопление в квартирах. На минуточку, в среду, 19 мая, воздух в Северной столице прогрелся до +30 градусов по Цельсию. В аварийно-диспетчерской службе «КП-Петербург» подтвердили, что батареи стали горячими, но это продлились недолго.

- Проходила промывка систем теплоснабжения, это процедура ежегодная, традиционная. Но к вечеру все уже закончилось. Промывка прошло успешно, жара стояла недолго, - объяснили «Комсомолке» в ЖКС №1 Красногвардейского района.

К слову, следующие 4-5 дней в Петербурге будут куда прохладнее, со средней температурой от +15 до +20 градусов.