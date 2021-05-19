Контроль за ношение масок в транспорте ужесточат на время Евро-2020 в Петербурге

В Петербурге будут выгонять из общественного транспорта безмасочников во время Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в общественном транспорте на время проведения Евро-2020. Смольный делает это для недопущения распространения коронавируса. Тем более в последние дни в городе наблюдают рост заболеваемости, власти даже не скрывают, что есть шанс возвращения ряда ограничений.

- Пассажирам без масок могут отказать в перевозке в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих. Сделаем все зависящее от нас, чтобы справиться с новым вызовом – погасить негативную динамику на начальной стадии. Давайте друг друга беречь! – призывает вице-губернатор Максим Соколов на своей странице во «Вконтакте».

Напомним, Петербург примет 7 матчей грядущего чемпионата Европы по футболу, шесть из которых будут в рамках групповой стадии и лишь один – четвертьфинальный.