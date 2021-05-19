Количество госпитализаций выросло на 47% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге за неделю выросло почти на 47% количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выросло на 46,69% суточное количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией по сравнению с прошлой средой. По данным Смольного, 12 мая в стационары отправили 302 человека, а 19-го числа – уже 443. За этот же период на 11,38% увеличилось количество зараженных COVID-19. В Смольном заявляют о повышенном риске подхватить коронавирус.

- Пренебрежение мерами безопасности в период пандемии влечет риск получить высокую вирусную нагрузку на организм, которая может преодолеть иммунную защиту и привести к заболеванию. В случае получения большого количества вирусных частиц при заражении человек, не имеющий иммунитета, подвергается большому риску перенести инфекцию в тяжелой форме, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.

К слову, в среду в город поступила новая партия прививки, альтернативной «Спутнику V» - 6 480 комплектов «ЭпиВакКороны».