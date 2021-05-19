Петербуржцы выстроились в огромную очередь в офис «Петроэлектросбыта»

Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед офисом "Петроэлектросбыта" из-за кучи вопросов по оплате капремонта. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в торговом центре на улице Партизана Германа заметили огромную очередь горожан в местный офис «Петроэлектросбыта». Как нетрудно догадаться, люди осаждают компанию из-за той или иной проблемы, связанной со счетом за капремонт. По словам очевидцев, для некоторых до сих пор оставалось сюрпризом, что плата за свет теперь идет с «добавочкой».

- Все и стоят, чтобы узнать у операторов, так как по телефонам не дозвониться. Но операторы, конечно же, сами не в курсе. Люди хотят знать, почему в квитанциях такие суммы… Тетки визжат, дедки орут, бабушки за сердце хватаются... – пишет очевидец Карина в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Напомним, ранее «ПетроЭлектроСбыт» отменил комиссию за платеж по капремонту, а Фонд капремонта пообещал убрать пени в случае просрочки оплаты майских квитанций. Все ответы на главные вопросы о плате за капремонт «КП» собирала в отдельном материале.