Из-за урагана в Петербурге и Ленобласти задерживаются электрички

В Петербурге и Ленобласти задерживаются электрички из-за непогоды. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленобласти задерживаются некоторые электрички из-за разбушевавшейся непогоды. Напомним, 19 мая в Северной столице третий день подряд гуляет ураганный ветер с ливнями. Сегодня, в среду, все не так плохо, как прежде, но все же один человек уже успел получить травмы, повреждено три авто. Спасатели работают, не покладая рук.

- В настоящее время наблюдаются задержки поездов на участках «Посадниково – Жарок» и «Невская Дубровка – Петрокрепость» в Ленинградской области, а также в районе станции «Новая Деревня» в Санкт-Петербурге, - передает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Пассажирам электричек советуют внимательно следить за расписанием и объявлениями на станциях и в самих поездах. Кроме этого узнать о задержках можно по телефону информационного центра РЖД – 8 (800) 775-00-00.