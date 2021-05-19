Суд отправил под домашний арест полицейского, подозреваемого в «крышевании» борделя в Петербурге

В Петербурге отправили под домашний арест полицейского, подозреваемого в получении взятки за молчание о притоне с проститутками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургского полицейского отправили под домашний арест по громкому головному делу об организации борделя с сексуальными рабынями в одном из домов на улице Димитрова. Напомним, оперативники после штурма задержали двух организаторов притона. По версии следствия, в курсе преступных дел был врио начальника 5-го отдела полиции Фрунзенского района. Его подозревают в «крышевании» нелегального бизнеса. Обвинение мужчине пока не предъявляли.

- Сотрудника МВД подозревают в получении взятки в размере 75 тысяч рублей за незаконное бездействие, а именно – за общее покровительство в организации занятия проституцией на территории Фрунзенского района, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь полицейскому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.