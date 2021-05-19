Упавшее дерево чудом не задело ребенка, игравшего на площадке в бурю в Петербурге

В Петербурге дети пару раз чуть не попали под падающие деревья во время урагана. Фото: vk.com/spb_today

Жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга сообщили о падении большого дерева на детской площадке в парке Екатерингоф. По счастливой случайности, как рассказывают очевидцы в соцсетях, под стволом не оказался ребенок, который бегал рядышком. Кроме этого из-за ураганного ветра деревья падают в разных районах города. Уже пострадал один человек. В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» чуть ли не каждый час появляется десяток сообщений о бушующей стихии.

По данным МЧС, непогода повредила три автомобиля, пострадал один человек. Фото: vk.com/spb_today

- Упало дерево, чуть не прибив детей на Богатырском у дома 5к1. В парке Екатерингоф упало дерево, чуть не придавив ребенка бегавшего рядом. Он жив и здоров. На Гранитной улице порывом ветра сломало ветку тополя, которая повисла на проводах. Движение по Гранитной улице от Шаумяна до Новочеркасского перекрыто. МЧС на месте, - рассказывают петербуржцы.

Добавим, что спасатели МЧС этим вечером выезжали 75 раз на вызовы горожан. Происшествий не так много, как накануне, стихия к ночи отступает из Северной столицы.