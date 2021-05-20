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Звезды20 мая 2021 0:43

Елизавета Туктамышева опубликовала пикантное фото из лифта

Сейчас петербургская фигуристка отдыхает на Мальдивах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Туктамышева вновь опубликовала пикантную фотографию в своих соцсетях.

Туктамышева вновь опубликовала пикантную фотографию в своих соцсетях.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками пикантной фотографией в своем Instagram. Петербургская фигуристка стала очень раскрепощенной не только на льду, но и в жизни. Последние несколько дней фанаты активно лайкают ее фотографии с Мальдив, где Лиза отдыхает с подругами в межсезонье.

В последнее время Лиза частенько заигрывает с фанатами. Фото: instagram.com/liza_tuktik

- Чем мне нравится Лиза, что ее «Инстаграм» как обычный аккаунт, без пафоса и фильтров. При этом звезда мирового уровня. Лайк тебе, ты огонь! – типичный комментарий под любой эффектной публикацией Туктамышевой.

Напомним, недавно Елизавета поразила спортивное сообщество своей смелой эротической фотосессией для мужского журнала. Фигуристка призналась, что согласовывала ее с тренером и жизненным наставником Алексеем Мишиным. С тех пор Лиза частенько делает откровенные фотографии, заигрывая с публикой.

Шоу-бизнес