Елизавета Туктамышева опубликовала пикантное фото из лифта

Туктамышева вновь опубликовала пикантную фотографию в своих соцсетях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками пикантной фотографией в своем Instagram. Петербургская фигуристка стала очень раскрепощенной не только на льду, но и в жизни. Последние несколько дней фанаты активно лайкают ее фотографии с Мальдив, где Лиза отдыхает с подругами в межсезонье.

В последнее время Лиза частенько заигрывает с фанатами. Фото: instagram.com/liza_tuktik

- Чем мне нравится Лиза, что ее «Инстаграм» как обычный аккаунт, без пафоса и фильтров. При этом звезда мирового уровня. Лайк тебе, ты огонь! – типичный комментарий под любой эффектной публикацией Туктамышевой.

Напомним, недавно Елизавета поразила спортивное сообщество своей смелой эротической фотосессией для мужского журнала. Фигуристка призналась, что согласовывала ее с тренером и жизненным наставником Алексеем Мишиным. С тех пор Лиза частенько делает откровенные фотографии, заигрывая с публикой.