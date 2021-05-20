В Петербурге выявили 115 нарушений по «коронавирусным» выплатам медикам

КСП отчиталась по нарушениям при "коронавирусных" выплатах медикам в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила 115 нарушений на сумму в 219,9 млн рублей при «коронавирусных» выплатах медикам за 2020 год. Об этом сообщается в отчете КСП, опубликованном на сайте органа финансового контроля. 19 стимулирующих выплат, например, посчитали необязательными.

- Это повлекли излишние расходы бюджетных средств в общей сумме 70,7 млн рублей, в основном, за счет неправомерного осуществления выплат стимулирующего характера трем учреждениями здравоохранения, подведомственными Комитету по здравоохранению, - объясняют в КСП.

Кроме этого специалисты палаты нашли 19 случаев, когда не исполнялся налоговый кодекс РФ, из-за чего медики не досчитались заслуженных 5,4 млн рублей. Устранение некоторых нарушений находится на контроле городской прокуратуры, как сообщается в отчете КСП.

Добавим, что в 2020 году в Петербурге выплатили более 3,35 млрд рублей сотрудникам медучреждений, так или иначе связанным с помощью больным коронавирусом.